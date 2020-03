Tamara Dietl: Wie Helmut Dietl auf die Corona-Krise reagiert hätte

Was tröstet Sie in solchen Momenten?

Die schöne Zeit, die wir hatten – und dass ich Abschied nehmen konnte. Er ist in meinen Armen gestorben, daheim. Dieser Abschied hat mir geholfen – und er war ein Privileg, wenn ich jetzt lese, dass Corona-Patienten allein im Krankenhaus sterben.

Wie werden Sie Helmuts Todestag begehen?

Ich weiß gar nicht, ob der Friedhof offen hat. Wenn ja, werden Fini (Serafina, die gemeinsame 16-jährige Tochter, Anm. d. Red.) und ich an sein Grab auf dem Bogenhauser Friedhof gehen. Abends hatte ich ein Essen mit Patrick Süskind und Tanja Graf geplant, das nun natürlich ausfallen muss. Das ist schade, aber angesichts der großen Krise absolut zweitrangig.

Wie hätte Helmut auf das Coronavirus reagiert, was hätte er zur Pandemie gesagt?

Das ist lustig, dass Sie das fragen. Gestern Abend haben Fini und ich lange über dieses Thema gesprochen. Helmut hätte als starker Raucher auf die Corona-Krise mit viel Angst, aber mit noch mehr Humor reagiert. Er hätte dialogstarke Szenen geschrieben, wie sich Paare in Zeiten von Ausgangsbeschränkung und langer Quarantäne verändern und Nachbarn sich aufgrund des Mindestabstands anschreien. Er hätte uns die Szenen abends vorgelesen, und wir hätten viel gelacht. Er war zwar ein sehr ängstlicher Mensch, aber der Humor hat ihn immer gerettet.

Tamara Dietl: "Die Krise schweißt zusammen"

Was rettet Sie, wenn Sie Angst haben?

Ich habe ja ein ganzes Buch über den Umgang mit Krisen geschrieben. Der Titel "Die Kraft liegt in mir – wie wir Krisen sinnvoll nutzen können" ist auch jetzt mein Leitsatz. Ich versuche, in jeder Krise eine Chance zu sehen. Das klingt abgedroschen, ist aber die Wahrheit. Ich sehe Krisen als Möglichkeit, sich selbst neu zu erspüren und daran zu wachsen. Das ist nicht immer leicht, aber machbar. Jetzt gerade haben sehr viele Menschen sehr viel mehr Zeit als sonst, was ja prinzipiell was Gutes ist. Sonst im hektischen Alltag wünschen sich viele mehr Zeit. Jetzt haben sie diese, also muss man versuchen, daraus auch etwas zu machen.

Wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Natürlich halte ich mich an alle Regeln, huste in den Ellbogen, achte viel mehr auf Hygiene und Abstand, versuche, so selten wie möglich in den Supermarkt zu gehen und gesünder als sonst zu kochen. Ich arbeite seit etwa 20 Jahren im Homeoffice – also ist dieser Alltag für mich nicht neu. Neu ist es, dass wir zum Beispiel hier im Haus als Nachbarn neue Wege finden, füreinander da zu sein. Jeder kocht momentan in größeren Mengen und stellt es den anderen vor die Tür. Die Krise schweißt zusammen. Gestern bekam ich einen Osterfladen, heute mache ich eine Karotten-Ingwer-Suppe für alle.

Tamara Dietl: "Bewusstes Corona-Detox tut der Seele gut"

Was sind sonst noch so Ihre kleinen Alltags-Tipps in Zeiten von Corona?

Ich mache es Fini und mir abends besonders schön, dekoriere den Tisch, verteile das Essen auf einer schönen Platte, achte mehr auf Kleinigkeiten. Was mir sonst noch gut tut: Jeden Tag mindestens 20 Minuten am offenen Fenster oder auf dem Balkon stehen und die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen. Ohne Lichtschutzfaktor-Creme, das kurbelt die Glücksgefühle an. Ich erfreue mich an kleinen Dingen, ein Baum mit frischen Knospen oder das Singen eines Vogels. So banal das auch klingt, aber das hilft tatsächlich. Und: Ich bin sonst ein Nachrichten-Junkie, aber aktuell versuche ich auch mal, ein paar Stunden am Tag keine Nachrichten zu checken. Ein bewusstes Corona-Detox tut der Seele gut. Lieber mache ich ein bisschen Sport oder meditiere.

Wie geht es Ihrer 16-jährigen Tochter in der Quarantäne?

Gut. Gestern wollte sie sich online ein Kleid bestellen. Ich sagte, klar kannst du das tun, aber wozu? Vielleicht verzichtest du jetzt auch mal auf Konsum. Konsum dient der Ablenkung von sich selber. Gerade findet eine Entschleunigung statt, die wir uns zuvor oft gewünscht haben – also sollten wir jetzt versuchen, das Beste daraus zu machen.