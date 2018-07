AZ-Interview Susanne Raith: "Alle schreien Heimat und keiner kennt sich aus"

Obwohl's gedauert hat, bis das Programm angenommen wurde, haben Sie nicht aufgehört.

Wir spielen das Programm seit fünf Jahren und langsam merken wir, wie es bei den Leuten ankommt. Aufgehört haben wir nicht. Zum einen, weil es eben eine Herzensangelegenheit ist und zum anderen, weil wir sehr positives Feedback bekommen haben. Sätze wie: "Diese Stücke erden einen total" gerade in einer Zeit, in der alle sagen, uns geht's so schlecht, ist schon schön. Wenn man die Lieder nämlich hört, weiß man, wem es schlecht ging. Nämlich Leuten im Wald, wenn sie damals in den harten Wintern erfroren oder verhungert sind.

Über das Programm wurde geschrieben, es handle sich um ein Oberpfälzer Mantra. . .

. . .einer unserer Freunde hat mal gemeint "das ist ja was ganz Exotisches", was wir machen. Wir haben erst mal gestutzt, weil exotisch ist ja genau das Gegenteil von unserem Stil. Aber für den Stadtmenschen ist das Ganze schon sehr dialektlastig und exotisch. Ein anderer meinte mal, unsere Arien und Jodler klingen wie indische Mantren. Wahrscheinlich ist das gar nicht so weit hergeholt. Der Inder singt halt seine Mantren, damit es ihm bessergeht und der Waidler hat halt gejodelt, damit es ihm bessergeht. Sowas gibt es wahrscheinlich überall auf der Welt.

Aber Ihrem Publikum gefallen diese spirituellen Jodler?

Ja, weil es einfach mal was anderes ist. Und Menschen, die es gesehen haben, empfanden das Programm als berührend und nachhaltig für die Seele. Das hat uns auf unserem Weg wirklich bestärkt.

Also lustig wird's am Montag wirklich nicht?

Ach doch, es ist schon was zum Schmunzeln dabei. Die Leute lachen, weil die Geschichten zum Teil sehr makaber sind. Aber es ist eben ein ehrliches Programm über die Heimat.

Und die Auswahl der Lieder haben Sie aus dem Bauch heraus getroffen?

Wir wollten vielen Stücken, die wir bei dem Programm spielen, etwas Raum geben. So haben wir auch die Bühne konzipiert und einen angemessenen Platz geschaffen für die Musik. Und so wird daraus ein großes Ganzes und die Leute können verstehen, um was es bei den Liedern wirklich geht.

Leben und Tod - interessiert sowas auch junge Menschen?

Davon kommen tatsächlich immer mehr. Ein nettes Erlebnis hatten wir mit einem jungen Techniker auf einer Veranstaltung. Das war so ein richtiger Metaller mit langen Haaren und Bandshirt. Ich hab' noch zu ihm gesagt: "Ja leck, du bekommst ja heute das direkte Kontrastprogramm". Er meinte, er wäre für alles offen. Als wir uns danach unterhalten haben, meinte er, dass es ihm total gut gefallen hat und es ihn richtig berührt hat. Das Schöne ist, dass auch Leute, die mit solcher Musik eigentlich nichts am Hut haben, mit den Liedern was anfangen können. Jeder, der hier daheim ist, kann dem etwas abgewinnen, zur Ruhe kommen und sich ein wenig besinnen. Man muss nur kommen und ‚zua lusn'.