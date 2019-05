Ihr Verhältnis zu Niki Lauda dürfte sich nach seinem schweren Unfall 1976 nochmal verbessert haben. Schließlich haben Sie damals schnell reagiert und den Krankenwagen umgeleitet, damit Lauda schneller in die Klinik kam.

Und dafür war Niki immer sehr dankbar. Das war oft Thema, wenn wir zusammen waren. Dann sagte er immer: "Stuckl, das war eine super Idee." Ich bin auch sehr froh, dass ich ihm damit helfen konnte. Denn durch die deutlich kürzere Fahrzeit und die schnelle Behandlung im Krankenhaus hat sich zumindest seine Reha-Zeit deutlich verkürzt.

"Niki war nicht mit dem allergrößten Talent gesegnet"

Sie erzählten uns, dass ausgerechnet Lauda vor dem Rennen am Nürburgring massive Sicherheitsbedenken hatte.

Richtig. Niki war eigentlich der Erste in der Formel 1, der sich intensiv um die Sicherheit der Fahrer gekümmert und diese auch bei Autos und Strecken eingefordert hat. Er war einer von denen, der sagte, dass man auf dem Nürburgring eigentlich gar nicht mehr fahren könne, weil es zu gefährlich ist. Wir haben es ja alle gewusst, dass die Strecke nicht mehr zeitgemäß ist. Aber wir wurden halt gezwungen, zu fahren. Dass es dann ausgerechnet den Niki erwischte, das war schon besonders tragisch.

Wie hat er sich nach dem Unfall verändert?

Wenn Sie mich fragen, gar nicht. Nikis einziges Ziel war damals, dass er wieder fahren kann. Und der Erfolg hinterher hat ihm auch recht gegeben. Akribisch und verbissen war er ja schon immer. Das hat man auch dann gesehen, als 1991 in Thailand die Maschine seiner Airline abgestürzt ist. Da hat er nach der Ursache gesucht und gesucht, bis er feststellen konnte, dass es kein Pilotenfehler war, sondern einer des Herstellers. Damit hat er wahrscheinlich hunderten Menschen danach das Leben gerettet. Wenn, dann hat ihn der Unfall also nur stärker gemacht.

Zumindest aber ist er vorsichtiger geworden. Im letzten Saisonrennen in Fuji, in dem es um den Titel ging, hatte er seinen Wagen bei strömendem Regen an der Box abgestellt und Hunt den Titel überlassen.

Er hat natürlich gelernt, dass er seinen Ahnungen, die er ja schon am Nürburgring hatte, nachgeben sollte. Ich war ja in Fuji selbst dabei. Da war so viel Wasser auf der Strecke, dass du mehr Kapitän als Rennfahrer warst. Ich finde, er hat sich richtig entschieden.

Stuck: Niki hat "Unglaubliches geleistet"

Ohne den Unfall und die Folgen: Wäre für Lauda noch viel mehr dringewesen?

Das ist hypothetisch. Im Rennsport gibt es kein "hätte, wenn und aber". Er hat seine Erfolge gefeiert und es allen bewiesen. Bitte verstehen Sie es nicht falsch: Niki war nicht mit dem größten Talent gesegnet. Aber er hat was draus gemacht. Er war einer der ersten Fahrer, der sich richtig mit der Technik des Autos auskannte. Er wusste genau, wo jede noch so kleine Schraube steckt. Und er war der Erste, der in der Formel 1 erkannt hat, dass Kondition und Konzentration zusammenhängen, da war er Vorreiter.

Was wird der Formel 1 außer seinem Know-how nun noch fehlen?

Mei, nicht falsch verstehen, die Formel 1 ist schnelllebig. Mercedes bedauert sicher einen großen Verlust, Niki hat dort viele Entscheidungen maßgeblich beeinflusst. Aber das Leben muss weitergehen. Ich möchte aber noch was sagen.

Bitte.

Niki gehört für mich zu den 200 einflussreichsten Personen auf der Welt. Nicht nur als Rennfahrer, auch als Geschäftsmann, als Visionär und Persönlichkeit. Er hat Unglaubliches geleistet. Er war einfach ein saucooler Typ. Ganz einfach.