Bauermann: "Das junge Team kam mit dem Druck nicht zurecht"

Woran hat’s Ihrer Meinung nach gelegen?

Eine wirkliche Analyse können nur diejenigen vornehmen, die direkt an der Mannschaft dran sind. Ich glaube, dass man sehen konnte, dass diese relativ junge Mannschaft in dieser Zusammensetzung noch nie ein großes Turnier gespielt hat und dass sie mit dem Druck und den hohen Erwartungen nicht zurechtgekommen ist. Das hat sich insbesondere im Spiel gegen die Franzosen (74:78, d.Red.) gezeigt: Als das Team fast hoffnungslos hinten lag und nichts mehr zu verlieren war, haben sie plötzlich stark aufgespielt. Das zeigt einerseits, wie hoch das Potenzial der Mannschaft ist, aber andererseits, dass die Bürde der Erwartungshaltung am Ende etwas zu viel war.