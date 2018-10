Aus Freizeit kann schnell Freizeitstress werden

Auf der anderen Seite florieren Yoga-Schulen und Ratgeber zur Achtsamkeit dem Ich gegenüber. Können wir auch in Entspannungs-Stress geraten?

Wie definiert man Entspannung? Woran erkennt man Entspannung? Wie fühlt sich Entspannung an? Fragen, die die meisten Menschen nicht beantworten können. Entspannung ist individuell und unterschiedlich erlebbar. Zudem ist es auch schick und ein Trend, etwas für sich zu tun. Unabhängig, ob dabei wirklich Entspannung entsteht. So kann aus Freizeit auch schnell Freizeitstress werden.

Welche konkreten Tipps haben Sie, damit gar nicht erst das Gefühl von Stress aufkommt?

Wichtig ist dabei die eigene innere Stärke anzuzapfen und eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten gut einzusetzen. Einen Vergleich bietet die Spielplatzwippe: Belastungen, Sorgen, Konflikte, Probleme auf der einen Seite, Ressourcen nutzen auf der anderen Seite. Die Wippe sollte ins Gleichgewicht finden. Das bedeutet, einerseits konstruktive Lösungsstrategien für Probleme zu schaffen, andererseits konsequent aktiv seine Ressourcen und Fähigkeiten einzusetzen.

Was heißt das konkret?

Regelmäßig ‚sein Ding’ zu machen, sei es aus den Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Familie oder Freizeit. Sehr wichtig ist vor allem die Selbstfürsorge: Was brauche ich, um am Tag gewappnet zu sein? Achten Sie auf regelmäßige Pausen sowie eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Mahlzeiten sollten in Ruhe eingenommen werden. Die Raucher machen es uns vor: bewusste Rauchpausen. Wobei ich als Mediziner keinem zum Rauchen raten möchte!

In einer akuten Stresssituation, wenn ich mich beeilen muss, die Bahn zu erwischen oder eine Extra-Schicht in der Arbeit nötig ist – was kann ich tun, um cool zu bleiben?

Jeder Mensch hat 24 Stunden zur Verfügung und sollte sich vorab fragen, was will oder was kann ich heute leisten. Teilen Sie sich die Arbeit ein. Machen Sie auf sich aufmerksam, wenn die Belastung zu hoch wird. Nutzen Sie Mitarbeitergespräche, Überlastungsanzeigen oder eine Familienzusammenkunft. Reden Sie miteinander!