Fehlt ein Typ, der die Mannschaft mitreißt? Kapitän Uwe Gensheimer scheint mit dieser Aufgabe überfordert.

Er ist mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden und deshalb kann er auch nicht die Energie in die Mannschaft bringen. Diese Emotion, als Jogi Bitter den Siebenmeter gegen Lettland gehalten hat – das sind die Dinge, die man sehen will. Jetzt sind die erfahrenen Spieler wie Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek, Andy Wolff oder eben Bitter gefordert, von einem Timo Kastening oder Patrick Zieker kann ich das nicht erwarten. Wenn ich mir die Österreicher, Norweger oder auch die Portugiesen anschaue, welche Power die in so einem Spiel entfalten, da haben wir sicher noch viel Luft nach oben.

Welche Schuld trifft Christian Prokop?

Normalerweise sucht sich ein Trainer ein paar Spieler aus, die seine Philosophie in die Mannschaft und auf das Spielfeld transportieren. Das scheint im Moment noch nicht zu funktionieren. Als Außenstehender stellt man sich auch manchmal die Frage: Versteht die Mannschaft ihn? Gegen Spanien habe ich es nicht geglaubt, da war relativ wenig Konzept bzw. von dessen Umsetzung zu sehen.

Wenn Christian Prokop wie bei Timo Kastening die Namen seiner eigenen Spieler nicht kennt, macht es die Sache auch nicht einfacher…

Das fand ich auch etwas sportlich. Vor allem sich danach hinzustellen und zu sagen, er wollte damit etwas auflockern. Wir sind alles nur Menschen, es wäre doch kein Problem gewesen, wenn er zugegeben hätte, dass er da einen Blackout hatte. Es hat doch jeder gesehen, dass ihm da ein Fauxpas passiert ist. Da brauche ich nicht irgendwelche Entschuldigungen zu suchen. Es ist passiert und fertig. Da reißt dir doch keiner den Kopf ab.

Hat der deutsche Handball vielleicht auch ein Strukturproblem, hat man sich von der stärksten Liga der Welt blenden lassen?

Das mit der stärksten Liga der Welt ist ja nicht falsch. Nur darf man nicht vergessen, wer denn in den Topteams die Akzente setzt. Zum Beispiel bei den Rhein-Neckar-Löwen spielt ein Andy Schmid (Schweizer Nationalspieler, Anm. d. Red.), so einen Spielmacher müssten wir in Deutschland auch einmal ausbilden. Wir schauen uns immer viel bei anderen Nationen ab, anstatt auf unsere eigenen Stärken zu setzen. Wir versuchen das Förderkonzept der Franzosen zu kopieren. Und jetzt sind die Franzosen in der Gruppenphase aus dem Turnier geflogen.

Wer oder was macht Ihnen Hoffnung?

Hoffnung macht mir, was wir theoretisch zu leisten im Stande sind. Zusammen mit dem Torhütergespann können wir eine hervorragende Abwehr stellen. Das war ja die Idee, dass man durch schnelle Ballgewinne leichte Tore macht. Und wir haben mit Gensheimer, Zieker, Kastening und Reichmann auch wirklich schnelle Jungs. Das findet aber im Moment aber so gut wie gar nicht statt. Trotzdem weiß ich, dass die Jungs das können. Wenn sie heute gegen Weißrussland ein Erfolgserlebnis einfahren, wird auch ihr Selbstbewusstsein steigen. Julius Kühn mit seinen acht Toren gegen Lettland war ja schon mal ein guter Anfang. So müsste es jetzt weiter gehen!