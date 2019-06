Schreyer: "70 Prozent der Kosten gehen für den Grund drauf"

Was gibt es noch für Instrumente, das Bodenrecht zu erneuern?

Ein anderes Instrument ist ein neuer Grundsteuerentwurf. Da würden dann nicht mehr die Gebäude besteuert, sondern nur noch der Grund, egal was draufsteht. Die Grünen propagieren diese andere Philosophie der reinen Bodensteuer. Wenn ein Eigentümer in der Stadt sein unbebautes - aber mit Baurecht ausgestattetes - Grundstück einfach liegen lässt, zahlt er dann darauf relativ viel Grundsteuer – im Gegensatz zu heute. Auch wenn er das mögliche Baurecht auf sein Mehrgeschoss-Haus ungenutzt lässt.