AZ: Herr Schmidt, der Wehretat soll in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Was außer weiterer Milliarden ist nötig, um die Probleme bei der Truppe in Sachen Nachwuchs und Ausrüstung zu beheben?

Christian Schmidt: Man muss ganz nüchtern feststellen, dass die Bundeswehr, gemessen an ihren Aufgaben, unterfinanziert ist. Friedensdividende ist jedenfalls nicht auszuzahlen und deswegen muss der Wehretat erhöht werden. Wir müssen zugeben, dass das, was in den letzten Jahren unter dem Stichwort „dynamisches Verfügbarkeitsmanagement“ gelaufen ist, nichts anderes war, als eine Hin- und Her-Schieberei von Mängelwirtschaft. Viel Geld muss in die innere Vollausstattung gehen, ohne dass es um neue Projekte geht – die kommen noch oben drauf. Wir brauchen neues Großgerät und haben hohen Investitionsbedarf im Cyber-Bereich. Wir brauchen aber auch so simple Sachen wie reißfeste T-Shirts.