Wegen der geringen Fernsehgelder in der Dritten Liga.

SCHWABL: In der Dritten Liga gibt es unter eine Million Euro. Der Schnitt in der Zweiten Liga liegt ungefähr bei zehn Millionen. Wir reden also von einem Zehntel! Das ist ein Systemfehler! Und trotzdem werden in der Dritten Liga hohe Anforderungen an die Klubs gestellt. Die Dritte Liga wurde 2008 gegründet – als Nachwuchsliga! Zehn Jahre später hat mit Erfurt das letzte Gründungsmitglied Insolvenz angemeldet. Und es wird weitere Insolvenzen geben. Es müsste fünf Klubs auf einmal zerreißen, damit sich endlich etwas ändert.

Schwabl: "Wir reden am Mittwoch weiter"

Herr Reisinger: Wie lange haben die Löwen Zeit, um hochzugehen?

REISINGER: Wenn das nur so einfach wäre. Von 20 Drittliga-Vereinen wollen zehn bis zwölf hoch. Ein Aufstieg ist schwer planbar. Wir müssen die KGaA dahin bekommen, dass sie aus eigenen finanziellen Mitteln überlebensfähig ist. Unser Plan ist auf drei Jahre ausgerichtet. Wir hätten eigentlich die besseren Voraussetzungen als Haching: Man muss sehen, woher wir kommen. Manni, wie viele Mitglieder habt ihr?

SCHWABL: Knappe 1.000.

REISINGER: Wir haben ungefähr 23.000. Das Grünwalder Stadion ist immer ausverkauft, auch auswärts haben wir einen super Support: Kürzlich waren 1.500 Leute in Rostock. Ich will nicht despektierlich klingen, aber Manni wäre schon froh, wenn er mal so viele dahoam hätte.

SCHWABL: Wir reden am Mittwoch weiter.

Apropos Mittwoch und (Löwen-)Fans im Hachinger Sportpark: Im Derby wird Manni Schwabl deutlich mehr Auswärtsfans begrüßen können, Sechzig hat – zum Ärger einiger Hachinger Fans – ein großes Gästekontingent von 5.700 Tickets.

SCHWABL: Wenn ich 5.000 Plätze in der Nordkurve habe, dann soll mir ein normal denkender Mensch erklären, warum ich nur 2.500 Fans reinnehmen soll. Ich bin ja offen für konstruktive Vorschläge, aber diese Entscheidung war alternativlos. Ich habe auf das Festgeldkonto geschaut und kann nicht sagen, dass es direkt überfüllt ist, dass wir die Plätze freilassen, nur um die Sechzger zu ärgern.

Wenn wir schon beim Thema Stadion sind: Sechzig hat eine Spielstätte, die nicht zweitligatauglich ist. Inwieweit sind die Zukunftspläne ans Grünwalder gekoppelt?

REISINGER: Unsere Wurzeln liegen in Giesing. Ich weiß, dass bei 1860 die Tradition vorherrscht, getätigte Fehler zu wiederholen. Solange ich Präsident bin, sollten wir das nicht nochmal machen. Wir haben das Stadtviertel Giesing mit unserer Rückkehr belebt. Man merkt, wo wir herkommen und wo wir bleiben müssen.

Reisinger: "Verbesserungspotenzial in der Vermarktung"

Wie könnte ein Szenario aussehen?

REISINGER: Da müssen wir sehen, inwieweit das bis nächstes oder übernächstes Jahr – ein Jahr kannst du ja mit einer Ausnahmegenehmigung spielen – machbar wäre. Wir arbeiten derzeit ein Konzept aus, damit die Stadt weiß, was ein Umbau kosten würde und wir wissen, woran wir uns als Mieter beteiligen können. Es kann jedenfalls nicht kleingeredet werden, dass wir ein Stadtteilverein sind. St. Pauli ist auch ein Stadtteilverein und trotzdem Global Player.

Außerdem tobt die nimmermüde Diskussion um die geringe Rentabilität des Grünwalder Stadions.

In der Vermarktung haben wir Verbesserungspotenzial, aber wir arbeiten daran. Unser Geschäftsführer Michael Scharold hat dafür gesorgt, dass es seit dem letzten Spieltag gegen Wehen eine elektrische Werbebande gibt und dadurch etwas mehr Werbefläche. Wir sind auch an einer neuen Anzeigetafel dran. Wir müssen auch sehen, was mit den VIPs geht: Mir würde eine VIP-Gastronomie wie in Haching direkt am Stadion viel besser gefallen, aber dazu haben wir leider noch nicht die Möglichkeit. Und was ich an dieser Stelle klarstellen muss: Das Argument, dass die Stadt in einer Bringschuld ist, ist doch Blödsinn. Wir dürfen nicht vergessen: 1860 hatte 20 Jahre lang kein Interesse, im Grünwalder Stadion zu spielen. Wir sind es, die zuerst aufzeigen müssen, was wir wollen und wie wir es umsetzen können. Dann ist die Stadt gefragt.

In welcher Größenordnung könnte sich die Kapazität bewegen?

Momentan läuft ja ein Antrag, der eine Kapazität von 18.600 Zuschauer prüft. Ich finde, 20.000 Zuschauer inklusive Modernisierungsmaßnahmen und einem VIP-Bereich wäre eine Hausnummer für uns.