War Ihnen jemals bewusst, dass Sie mit Ihrem Kampf auch einen Beitrag zur Emanzipation geleistet haben?

Damals überhaupt nicht. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich ganz sicher einige Türen auf- und eingetreten habe, dass ich einige Vorurteile, mit denen man Frauen kleinhalten will, vielleicht nicht zerstört habe, aber zumindest angegangen bin. Zum Glück haben es die Frauen heute etwas leichter, ohne dass sie es wirklich leicht haben.

Regina Halmich über Sexismus: "Ich musste mir derbe Sprüche anhören"

Sie mussten in der Macho-Welt des Kampfsportes auch viel Sexismus ertragen.

Klar, ich habe schon Sexismus erlebt, ehe ich überhaupt das Wort richtig kannte. Wenn man als Mädchen so mit 13, 14 Jahren in der Welt des Kickboxens und Boxens unterwegs war, dann ist es schon mal vorgekommen, dass man dir einfach auf den Po gelangt hat oder drauf geschlagen hat, dass man sich derbe, frauenverachtende Sprüche anhören musste. Zum Glück habe ich da recht schnell ein Selbstvertrauen entwickelt und Kontra gegeben. Ich habe blöde Sprüche dann mit blöden Sprüchen gekontert. Aber keine Frage, Sexismus tut weh.

Haben Sie eine Botschaft für all die Mädchen da draußen?

Botschaft hört sich so hochtrabend an. Aber was ich raten würde, ist: Folgt euren Träumen, habt den Mut, ihnen zu folgen. Auch wenn vielleicht alle eine andere Meinung haben, sie müssen und können nicht dein Leben leben. Habt den Mut, zu euch und euren Träumen zu stehen. Ich glaube, das ist etwas, was gerade für Frauen, die ja so schnell und so tief an sich zweifeln, wichtig ist. Ich habe für mich eines gelernt: Wenn man sich auf einem Weg befindet, der mit besonders viel – oft unsachlicher – Kritik begleitet wird, dann ist man vielleicht genau auf dem richtigen Weg.

