München - An diesem Samstag ist der Empowerment-Tag für Regenbogenfamilien. Veranstaltet wird er von der Beratungsstelle für Regenbogenfamilien an der Saarstraße in Kooperation mit der Kita Domus, in deren Räumen er auch stattfindet. Sozialpädagogin Stephanie Gerlach betreut seit Jahren schwule, lesbische und transsexuelle Paare mit Kinderwunsch. Im AZ-Interview erklärt sie, warum die Bestärkung so wichtig ist.