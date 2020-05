"Früher war ich Schreiner"

Auch Kinder kommen ja jetzt viel weniger raus. Sie werden sicher manchmal sehnlichst erwartet, oder?

Oh ja! Ein Mädchen hat jeden Tag an der Tür auf mich gewartet, weil ihre Oma aus Hamburg ein Päckchen zum Geburtstag geschickt hatte. Zur Zeit schaffen wir es nicht immer, ein Paket innerhalb von zwei Tagen zu liefern. Das schafft keiner – auch nicht unsere Konkurrenz! Als das Päckchen dann kam für die kleine Maus, war es mit Herzen und Blumen verziert. Sie ist gleich in ihr Zimmer gelaufen damit.

War Postbote Ihr Wunschberuf?

Zuerst nicht. Ich bin ein Seiteneinsteiger. Früher war ich Schreiner. Aber ich musste meinen Beruf aufgeben, weil ich sehr allergisch gegen Holzstaub war. Damals hat man viele afrikanische Hölzer verarbeitet, dieser Staub drang bis in die hinterste Ritze der Lunge. Ich wollte damals eigentlich nur mal einen Sommer als Zusteller arbeiten. Daraus sind 28 Jahre geworden.

Was mögen Sie an Ihrem Beruf?

Das Beste ist die Selbstständigkeit. Man hat keinen Chef im Nacken sitzen, ich muss mich nur an meinen Tourplan halten. Wenn ich mal zwischendurch am Gartenzaun ratschen will, mache ich das. In einem Hochregallager zu arbeiten, wäre nichts für mich! Ich kenne die Leute in meinem Viertel, ich sehe die Kinder aufwachsen, das mag ich. Viele Ältere warten direkt auf mich. Da spricht man dann schon mal zwei, drei Minuten miteinander.

"Einmal habe ich einen Toten gefunden"

Haben Sie auch mal etwas richtig Unangenehmes erlebt in den 28 Jahren?

Einmal habe ich bei einem Kunden geläutet und er machte nicht auf. Deshalb bin ich über den Garten rein, um das Paket am Wunschort auf seiner Terrasse zu deponieren. Da habe ich gesehen, dass er amourös beschäftigt war. Das war mir extrem unangenehm! So schnell, wie ich dort war, war ich auch wieder weg.

Sind Sie mal zu einer Wohnung oder einem Haus gekommen und haben bemerkt, dass der Bewohner Hilfe braucht?

Ja, das ist aber schon über zehn Jahre her. Ich hörte eine ältere Frau um Hilfe rufen. Sie war gestürzt, die Tür stand offen. Sie hatte zwar einen Hausnotruf um den Hals hängen, aber sie kam nicht zurecht damit. Ich bin dann zu ihr und habe über diesen Hausnotruf die Johanniter gerufen. Leider ist die Frau danach nicht mehr zurückgekommen. Sie musste ins Heim.

Haben Sie auch schon mal einen Toten gefunden?

Ja, einen Kollegen. Er war extrem zuverlässig, ich habe nie wieder so einen korrekten Menschen kennengelernt. Sein Vater war bei der Bundeswehr gewesen, er hatte das von ihm übernommen. Dieser Kollege hat immer zu mir gesagt: 'Günther, wenn ich mal in der Früh nicht da bin, bin ich gestorben.' Dann erschien er eines Morgens nicht und ich bin zu ihm gefahren. Er lag in seinen Postklamotten hinter der Tür. Es konnte ihm leider niemand mehr helfen.

Brummer wurde von einem Dackel gebissen

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten für Ihre Arbeit, was wäre das?

Ich würde mir wünschen, dass mehr Kunden einen Wunschort vereinbaren würden, wo man das Paket hinterlassen kann, wenn sie nicht zu Hause sind. Also zum Beispiel im Gartenhäusl oder bei einem bestimmten Nachbarn. Das würde meine Arbeit unglaublich erleichtern – und für die Kunden wäre es auch viel besser. Wir wollen die Pakete ja zustellen und nicht, dass die Leute extra in eine Postfiliale müssen.

Und eine Frage muss ich Ihnen noch stellen, die Sie vermutlich oft hören: Sind Sie schon mal gebissen worden?

Ein Mal. Von einem Dackel. Ich hatte den vorher gar nicht gesehen. Als ich schon am Gehen war, ist er angeschossen gekommen und hat mir in die Wadl gebissen. Meine Hose war zerrissen. Aber das war das einzige Mal. Meine Erfahrung ist: Man darf keine Angst zeigen.

Lesen Sie hier: Polizei München - Maskenpflicht gilt auch an der Haltestelle