AZ: Herr Professor Kohout, ist US-Präsident Donald Trump Sieger oder Verlierer dieser Wahl?

FRANZ KOHOUT: Er sieht es als Sieg, weil er von seiner Persönlichkeit her nur siegen kann. Tatsächlich ist es einerseits eine Niederlage im Repräsentantenhaus und eine Bestätigung im Senat. Letzteres hat wohl mehr Wirkung für die Zukunft. Denn wenn die Republikaner im Senat eine relativ große Mehrheit haben, dann wird die in zwei Jahren mit einem Drittel Neuwahlen nicht zu knacken sein für die Demokraten. Das heißt, er geht wahrscheinlich doch gestärkt in den Präsidentschaftswahlkampf.