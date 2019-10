Besonders gut läuft es nicht: 1:2 in Kiel, erst ein Sieg nach elf Spielen, Platz 16.

Aber im Bezug auf den Pokal läuft es hervorragend! Kann man ein besseres Los haben als den FC Bayern München? Ausverkauftes Haus, dazu noch eine Live-Übertragung im Fernsehen: Das hat man lange nicht mehr gehabt in Bochum. Insofern sollte man sich auch auf diese Pokalaufgabe konzentrieren. Das was sonst so läuft, ist mehr als traurig, klar.