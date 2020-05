Sich genug Raum und Zeit zu geben war und ist in dieser Situation oft nicht möglich. Was raten Sie Paaren, wenn es zu Konflikten kommt?

Selbst wenn nicht viel Raum zur Verfügung steht, kann jeder erst einmal in ein Zimmer gehen, um runterzukommen. Auch alleine spazierengehen ist eine Option. Wenn es gar nicht mehr geht, rate ich, sich telefonisch Unterstützung zu holen, bevor es weiter eskaliert. Ein Gespräch hilft manchmal schon, die Perspektive zu wechseln und einen anderen Fokus zu bekommen.