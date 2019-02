"Wir bringen den Pokal nach München!"

Ist diese extreme Siegermentalität, die im Verein herrscht, die die Red Bulls ja auch zur deutschen Meisterschaft in den vergangenen drei Spielzeiten geführt hat, die große Stärke dieser Mannschaft?

Absolut. Ich bin ja erst in dieser Saison dazugestoßen. Aber es ist echt beeindruckend, wie alle vom Gedanken an den Erfolg beseelt sind, dem auch alles unterordnen. Es gibt nicht einen in der Mannschaft, in der Organisation, der diese Siegermentalität nicht hat. In jedem Spiel glauben wir alle daran, dass wir den Sieg holen. Und wenn wir mal hinten liegen sollten, ändert das nichts daran, dass wir vom Sieg überzeugt sind. Das ist unsere DNA. Deswegen sage ich auch: Wir bringen den Pokal nach München!