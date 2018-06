Können Sie die russische Seele erklären?

Für mich als Russin ist es sehr schwer, diesen Begriff zu erklären. Wir können ja kein Foto von unserer Seele machen. Es ist eher ein Gefühl. Man fühlt sich irgendwie verbunden. Obwohl mir jetzt auch Freunde berichten, dass das Land egoistischer geworden ist. Die Russen helfen sich jedenfalls gegenseitig, das kenne ich nicht anders. Wenn jemand Älteres den Raum betritt – egal wo ich bin – steht man sofort auf und gibt seinen Platz diesem Menschen. Man hält die Tür auf, hilft Leuten mit ihrem Gepäck oder Schwangeren, Behinderten, Kranken. Als eine etwas ältere Bekannte von mir das erste Mal in St. Petersburg war, erzählte sie mir begeistert von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen.

Die "Zeit" behauptet, die russische Frau habe sich dem Macho-Mann total unterworfen. Welchen Eindruck haben Sie von den Russinnen?

Ich finde schon, dass das in der russischen Kultur so ist. Das gefällt mir gar nicht! Es ist verzwickt. Gefühlt haben die Frauen in Russland schon auch das Sagen, aber der Mann wird von ihnen ein bisschen als König behandelt. Er wird bewirtet, hilft nicht im Haushalt. Die Frau ist auf jeden Fall für die Erziehung der Kinder zuständig. Das ist sehr konservativ. Das Krasse ist, dass die russischen Frauen so viel machen. Ganz viele haben einen akademischen Abschluss, das ist sehr wichtig in der russischen Kultur. Sie arbeiten schnell wieder, nachdem sie ein Kind bekommen haben.

Warum lassen sie sich von den Männern unterdrücken?

Ich verstehe das nicht. Meine Omas zum Beispiel haben beide Männerjobs gehabt. Und ich wollte als Kind Kranführerin werden. Dabei ist es total krass, solch ein Riesending zu lenken! Im frühen Alter hat man als Mädchen einen Traum, aber gleichzeitig ist die russische Frau in familiären Verhältnissen ein bisschen unterdrückt.

Haben Sie trotzdem eine neue Heimatliebe entwickelt?

Geht so. Vielleicht dadurch, dass ich so viel von Russland kennengelernt habe. Ein Dichter hat mal gesagt: "Mit dem Verstand versteht man Russland nicht." Dieser Satz hat sich für mich sehr bewahrheitet. Aber dafür ist Russland sehr spannend und unterhaltsam.

Was können Russen und Deutsche voneinander lernen?

Die Deutschen vielleicht ein bisschen mehr Entspannung und grundlose Freude. Dem russischen Volk ging es ja auch nicht immer gut, und trotzdem gibt es diese Freude. Die Russen können von den Deutschen auf jeden Fall diese wahnsinnig gute Organisation lernen. Ich sehe mich auch als Deutsche, weil ich mein ganzes bewusstes Leben hier verbracht habe. Aber in Russland denke ich immer: "Die Straße ist scheiße gemacht." Die müssen auf jeden Fall noch an der Qualität arbeiten

