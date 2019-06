AZ: Holladihiti, Otto! Ihre gute Freundin, Tennis-Ikone Steffi Graf, feiert heute Ihren 50. Geburtstag. Wie würde denn ein Blödelbarden-Ständchen von Otto an Steffi Graf zum Ehrentag klingen und lauten?

OTTO WAALKES: Ach, Steffis Lieblingslied war immer "Honesty" von Billy Joel – das lässt sich ganz leicht verändern: "Stefanie is such a lovely name..."