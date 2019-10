Ottke: "Das Boxen ist in einer schweren Krise"

Sie kennen Wegner ja sehr gut: Wie sehr wird es ihn schmerzen, dass er jetzt von Sauerland so aussortiert wurde?

Sehr. Es ist ja so, dass die ihn, wenn man ehrlich ist, nicht mehr brauchen. Die schließen das Gym in Berlin, wollen zwar noch ein bisschen im Fernsehen präsent sein, weil man dann ja noch relevant ist. Aber die Boxer sollen sich am besten selbst finanzieren und trainieren. Das kann aber nicht funktionieren. Ich sage: Macht es ganz – oder gar nicht. So bringt es nichts. Aber das Boxen ist in einer schweren Krise, ich sehe da auch kein Licht am Ende des Tunnels. Das gab es aber immer wieder in unserem Sport. Vor Graciano Rocchigiani gab es den Sport in der Öffentlichkeit ja kaum. Dann kam Henry Maske, Markus Beyer, Ottke, Dariusz Michalczewski, Arthur Abraham, Regina Halmich, die Klitschko-Brüder. Das gibt es alles nicht mehr. Es gab viel zu viel Boxen im Fernsehen – und viel zu schlechtes. Das war für die Zuschauer einfach irgendwann ausgelutscht, das wollte dann keiner mehr sehen. Vielleicht ändert sich das in fünf, sechs Jahren wieder, wenn es mal wieder zwei, drei Gute gibt, die die Massen auch bewegen. Aber ich habe meine Zweifel. Ulli hat zu mir immer gesagt: "Wir beide, wir hatten die beste Zeit zusammen. Seitdem geht es bergab." Wenn das ein Mann wie Ulli sagt, wird auch was dran sein.