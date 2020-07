Damit meinen Sie nicht nur die Einrichtung mit massig dunklem Holz, was ein bisserl an einen alten Partykeller erinnert, nehmen wir mal an.

(lacht) Richtig. Das sah hier im Grunde schon immer so aus, schon bei der Ochsengarten-Gründerin, der Gusti, die 1967 aus einem Animierschuppen ein Lokal für Lederkerle gemacht hat. Die Einrichtung hat immer gepasst, deshalb blieb’s so. Eine Leder- und Fetischkneipe soll der Ochsengarten natürlich eh bleiben.