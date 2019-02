AZ: Herr Seidenberg, nichts war es mit dem Triumph in der Champions League für den EHC Red Bull München, die Frölunda Indians waren im Endspiel dann doch zu stark. Wie tief sitzt der Schmerz nach so einer Finalniederlage, und wann kommt vielleicht auch der Stolz auf das Erreichte zurück?

YANNIC SEIDENBERG: Klar sind wir stolz, aber am Ende des Tages will man eben den Pokal gewinnen. Das haben wir nicht geschafft und dann macht es gefühlt gar keinen großen Unterschied, ob du in der Gruppenphase scheiterst oder erst im Finale – der Schmerz ist einfach da. Natürlich tut es im Finale besonders weh, eine Niederlage einzustecken. Für uns als Team ist das aber die Gelegenheit, an dieser Situation zu wachsen und die nächsten Jahre den Pokal wieder anzugreifen.