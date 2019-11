Wer ist Georg Elser für Sie?

Das Interessante an ihm ist, dass er weder aus der politischen Szene, noch dem Militär oder einer Organisation kam. Er war ein ganz normaler Bürger, der den Mut entwickelt hat, so etwas durchzuführen. Und der vorhersah, was auf Deutschland zukam. Bizarr ist: Er hat alles richtig gemacht und trotzdem ging alles schief. Noch bevor es in München krachte, wurde er in Konstanz verhaftet. Die Polizisten haben am Radio von der Bombe erfahren. Und dann hatte ihr Gefangener eine Postkarte vom Bürgerbräukeller eingesteckt... .