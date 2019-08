Somit verstehen nun alle Zuhörer, wovon Sie singen. Wie ist das für Sie?

Ich finde es gut, denn ich will ja meine Geschichten erzählen. Andererseits kann es auch schön sein, wenn man einfach Melodien singt und auf dem Text nicht diese Gewichtigkeit liegt. Es ist neu, dass man jedes Wort überdenken muss, weil es jeder versteht. In jedem Fall lassen sich deutsche Songs besser vermarkten. Ja, der Chef meiner Plattenfirma hat von Anfang an gesagt: Wenn man auf Englisch singt, tritt man gegen die ganze Welt an. Aber im Moment gibt es so viel deutschsprachige Musik - da hätte ich fast schon wieder Lust auf Englisch.