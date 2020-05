Damit unterscheidet sie sich von einer magischen Glaskugel. Überschreiten manche Wissenschaftler in der Coronakrise ihre Kompetenz?

In der gegenwärtigen Krise gehört es zu den Aufgaben der Wissenschaftler, Bürger darüber zu informieren und Politiker zu beraten, wie wirksam beispielsweise eine vorgeschlagene Anti-Corona-Maßnahme ist. Es ist nicht ihre Aufgabe, zu entscheiden, welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden sollten. Diese Entscheidung fällt in den Verantwortungsbereich der Politik, nicht der Wissenschaft. Dies gehört zur Rolle der Wissenschaft in liberalen Demokratien.