Können Sie sich noch an Ihr allererstes Spiel in der DEL erinnern?

An den Gegner nicht mehr, aber an das Gefühl. Wie eingeschüchtert ich war, wie nervös ich vor jedem Wechsel war. Ich habe mich ja am Anfang auch kaum getraut, in der Kabine ein einziges Wort zu sagen. All das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. (lacht)