Glauben Sie, dass sich die Menschen an die neuen Regeln halten werden – dauerhaft?

Da bin ich ein bisschen skeptisch. Die Menschen sind leicht vergesslich, vor allem dann, wenn eine gewisse Normalität eintritt und andere wichtige Themen die Oberhand gewinnen. Wir sind halt soziale Wesen. Das ist in meinen Augen das allergrundsätzlichste Lebenselement, das die individuelle Verhaltensweise prägt. Was wir erleben werden, ist möglicherweise eine Alterssegmentierung im Reiseverhalten. Das Risikoempfinden ist bei jungen Leuten anders als bei älteren. Die Botschaft der Wissenschaftler lautete ja auch so ein bisschen: Ihr kriegt das nicht, und wenn, dann ist es nicht so schlimm. Das dürfte sich im Verhalten niederschlagen, vielleicht nicht auf ein Jahr gesehen, aber auf lange Sicht – je nach individueller Risikoneigung.

"Der Luftverkehr wird teurer, und das ist vielleicht ganz gut so"

Können Sie sich vorstellen, dass entlegene, exotische Destinationen einen Boom erleben werden? Die Südsee als neues Traumreiseziel?

Zu weit! Zu teuer! Ich glaube, die Menschen wollen auch nicht zwangsläufig alle in die Südsee, sondern sie wollen vor allem Abwechslung vom Alltag.

Die konnte man in der Vergangenheit schon für 9,90 Euro Flugpreis auf Mallorca bekommen. Glauben Sie, dass es in Zukunft noch solche Dumpingangebote geben wird?

Der Luftverkehr wird teurer werden, das kann ich mir schon vorstellen, und das ist vielleicht ganz gut so. Dann haben solche Exzesse ein Ende. Vor Corona stand die Luftfahrt als Umweltverschmutzer am Pranger.

Wird sie nun zum Bauernopfer im Kampf um einen saubereren Planeten?

Die Branche ist ein dankbares Ziel, obwohl sie nur drei bis vier Prozent zur weltweiten CO2-Emission beiträgt. Mittelfristig wird man darüber nachdenken, ob auf zahlreichen Kurzstrecken noch geflogen werden muss. Allerdings wären dafür immense Investitionen in andere Verkehrsmittel nötig. Bei der Dauer der Genehmigungsverfahren in Deutschland sehe ich die nicht so schnell kommen. Es hat zum Beispiel immerhin 20 Jahre gedauert, eine schnelle Bahnstrecke von München nach Berlin zu bauen.

Lufthansa-Rettung: "Der Staat sollte sich auch zurückziehen"

Zurück zur Fliegerei: Was sind in der Corona-Krise die größten Probleme der Flughäfen?

Zunächst müssen die Hygieneregeln konsequent umgesetzt und eingehalten werden. Außerdem ist das "Queue Management" eine riesige Herausforderung. Wie organisiere ich bei einem Airbus A380 eine Check-in-Schlange mit 450 Menschen, die alle 1,5 Meter Abstand halten müssen? Solche Dinge müssen eingeübt werden, wenn es wieder losgeht. Hoffentlich wird es dann auf den Flughäfen auch einen digitalen Schub geben, Stichwort Online-Check-in, den immer noch bei Weitem nicht alle nutzen.

Ein wichtiges Thema ist die Lufthansa-Rettung. Wie finden Sie das Konstrukt, das Regierung und Management erarbeitet haben?

Ich finde es gut, 20 Prozent Staatsbeteiligung, keine Sperrminorität, das beeinflusst die unternehmerische Freiheit einer solchen Gesellschaft nicht. Die Lufthansa ist eine Weltmarke, sie verbindet Deutschland mit der Welt. Nebenbei beschäftigt sie 120.000 Menschen weltweit. Das ist kein kleiner Laden. Der Staat sollte sich, wenn es wieder aufwärtsgeht, aber auch zurückziehen, wobei die EU bei der ganzen Sache auch noch ein Wörtchen mitzureden hat.

Hätten Sie sich träumen lassen, dass die Luftfahrtbranche wenige Wochen nach Ihrem Ausscheiden als Flughafenchef in einer solchen epochalen Krise stecken würde?

Wir hatten Sars, da gab es schon Erfahrungswerte, da wurden auch Pandemiepläne überarbeitet, aber mit einer solchen Krise konnte niemand rechnen. Es tut mir leid für meinen Nachfolger, dass er sich gleich mit so einem Mist rumschlagen muss.

Um Ihr geliebtes ungeliebtes Steckenpferd, die Dritte Startbahn, muss er sich dafür erst einmal nicht kümmern, oder?

Naja, die Dritte Startbahn ist, den jetzigen Umständen geschuldet, in einer längeren Warteschleife.

