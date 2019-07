AZ: Frau Graebe, in 37 Städten und 16 europäischen Ländern verleiht Lime bereits Elektroroller. Seit letzter Woche gibt es sie auch in München. Was ist hier anders?

JOSEFIN GRAEBE: In München gibt es schon eine große Bereitschaft, alternative Beförderungsmittel auszuprobieren. In den ersten Tagen wurde unser Angebot hier wirklich ausgesprochen gut angenommen. Auch die Stadt teilt unsere Ambition, den nachhaltigen Verkehr zu stärken. Dazu zählen Fahrräder, der öffentliche Nahverkehr, und natürlich auch unsere Elektroroller. Prinzipiell sind die Radwege in der Stadt gut ausgebaut und man kann lange am Stück fahren. In München gibt es außerdem schon viele andere Sharingkonzepte, die gut angenommen wurden.