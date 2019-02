Und wie ist heute die Lage?

München hat eine tolle Protestkultur. Das haben wir bei vielen großen Demonstrationen gesehen. Auch die Proteste gegen die Siko verliefen die letzten Jahre erfreulich friedlich.

Die Siko bringt wichtige Leute in die Stadt, haben Sie einige näher kennengelernt?

Ich habe Hillary Clinton getroffen, Donald Rumsfeld und viele andere Menschen, von denen ich nie gedacht hätte, ihnen zu begegnen. Sogar Joe Biden, damals US-Vizepräsidenten, hab ich die Hand geschüttelt. Das werd’ ich nie vergessen.

Was waren Ihre schwersten Stunden auf Ihrem Posten?

Der Amoklauf mit neun Toten im OEZ 2016 war furchtbar für uns alle. Ebenso 2017 die Schüsse auf unsere Kollegin im S-Bahnhof in Unterföhring.

Viele Ihrer Mitarbeiter hätten gerne gesehen, wenn Sie verlängert hätten. Warum gehen Sie in Ruhestand?

Weil jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Ich hab’ den gesetzlichen Ruhestand erreicht. Außerdem gibt es keine größeren Probleme, für die ich noch benötigt werden würde.

Wer wird Ihr Nachfolger?

Das werde ich Ihnen nicht verraten.

"Meine Nachfolger verrate ich nicht"

Am 28. Februar räumen Sie ihren Schreibtisch. Kommt dann das große Loch nach fast 45 Jahren als Polizist?

Kein Loch, nicht mal ein Löchlein. Ich habe noch viel vor. Ich bin ein Familienmensch. Ich habe drei Kinder und vier Enkel. Für die habe ich im Ruhestand dann endlich mehr Zeit. Ich will mit meiner Frau in Urlaub fahren, nach Hamburg, das haben wird uns schon so lange vorgenommen. Zudem gibt es zuhause einiges zu renovieren.

Ein Job am Schreibtisch, den wollten Sie eigentlich nie!

Stimmt. Ich wollte immer Polizist sein, im Streifenwagen unterwegs sein. Und ich wollt immer in meine Heimat Oberfranken zurück. Hier wollte ich nur fünf Jahre bleiben.

Dafür haben Sie's lange ausgehalten.

Und es hat Spaß gemacht. Ich habe in die Sicherheit der Stadt und ihrer Menschen viel Zeit investiert. Das war eine schöne Aufgabe. Jetzt verlasse ich meine Polizeifamilie und wechsle zu meiner privaten Familie. Der Abschied fällt mir schwer.

Newsblog: Sicherheitskonferenz 2019 in München