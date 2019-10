Hatten Sie in Ihrer Karriere als Ringarzt mal das Gefühl: Wenn ich jetzt nicht eingreife, wird es einen Toten geben?

Ja.

Können Sie das erläutern?

Ich nenne keine Namen. Aber es war ein Kampf um einen Intercontinental-Titel. Ich hatte nach dem Fight ein schlechtes Gefühl und habe den Boxer ins Krankenhaus bringen und untersuchen lassen, obwohl er keine sichtbaren neurologischen Ausfälle hatte. Dort wurde dann eine handtellergroße Blutung im Gehirn festgestellt. Es geht ihm gut, aber das wäre unbehandelt sicher anders geendet.

Wir müssen im Boxen sehr viel verbessern, denn es dauert Wochen, bei echten Materialschlachten Monate, bis sich ein Boxer vollständig von so einem Kampf erholt. Es kann nicht sein, dass ein Boxer hier eine Schutzsperre bekommen würde, aber in Südamerika wieder in den Ring steigen dürfte. Und man muss auch endlich die Dopingbestimmungen weltweit vereinheitlichen.

In Amerika ist das in der Hand der Bundesstaaten. Kalifornien hat da unseren Standard, aber in anderen Bundesstaaten wird fast nicht getestet. Es gehört zum Schutz der Sportler dazu, dass sie mit gleichen Mitteln gegeneinander antreten – und sich nicht ein Kämpfer durch Doping einen ungerechten und vielleicht gefährlichen Vorteil verschaffen kann.