Beim Thema Altersarmut braucht es eine flexible Lösung

Reicht das Konzept, um Millionen Geringverdiener zukünftig vor Altersarmut zu schützen?

Das Konzept hilft all den Geringverdienern, die 35 Beitragsjahre inklusive Zeiten der Kindererziehung oder Pflege aufweisen können. Dies ist auf jeden Fall ein Beitrag im Kampf gegen Altersarmut. Unsere Kritik setzt an den starren Zugangsvoraussetzungen an. Was ist mit denen, die nur 34 Beitragsjahre aufweisen können? Was ist mit denen, die Zeiten von Arbeitslosigkeit überbrücken mussten? Hier braucht es flexiblere Lösungen. Zudem muss es natürlich das Ziel der Politik sein, dass langfristig eine solche Grundrente überflüssig wird.