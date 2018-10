Für alle, die die Show auf ProSiebenMAXX nicht verfolgt haben: Was mussten Sie dort bewältigen?

40 Teilnehmer wurden immer wieder Wettkämpfen unterzogen, die uns an unsere Grenzen brachten: Bergsprints, klettern, schwimmen, Hindernisläufe, Baumstämme durch die Gegend schleppen, Dinge, die von einem bergauf fahrenden Lkw geworfen wurden, aufsammeln und zurückwerfen. Im Finale, in dem wir zusätzlich Gewichtswesten trugen, musste ich unter den letzten vier Teilnehmern unter Schlafmangel in 24 Stunden andauernd Herausforderungen überstehen.