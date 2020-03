Kontakt über das Internet

Was kann so ein Besuchsverbot bei Heimbewohnern anrichten?

Es kann traurig machen, und Einsamkeit kann eben sehr schmerzlich sein. Daher sollten die Angehörigen unbedingt den Kontakt per Skype oder Handy halten. Am besten zu fest verabredeten Zeiten, damit der Kontakt verlässlich ist.