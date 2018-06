AZ-Interview mit Tom Bartels Den WM-Sieg kommentieren: "Ein Moment, den man nie im Leben vergisst"

Trauen Sie Deutschland die Titelverteidigung zu?

Ich denke, dass die Konkurrenz stärker ist als 2014. Deutschland hat mit der Art, wie sich auf das Turnier vorbereitet wurde, Maßstäbe gesetzt. Brasilien hat sich einiges abgeschaut. Ich schätze auch Frankreich extrem stark ein, Spanien. Dann sind es schon drei, vier Teams, die auf jeden Fall nicht schlechter sind als Deutschland. Ich glaube, dass Deutschland ins Halbfinale kommt, bin aber nicht so optimistisch wie 2014.

Sie haben das WM-Finale kommentiert, aber auch das Spiel Frankreich gegen Deutschland 2015, bei dem vor dem Stadion Bomben hochgingen, in Paris 130 Menschen von Terroristen ermordet wurden. Wie sehr hängt das Ihnen nach?

Es hat mich lange beschäftigt, auch belastet. In der Halbzeit hatte ich zu meinem Redakteur gesagt: "Diese Doppelschläge vorher, waren das wirklich nur Feuerwerkskörper?" Mir wurde gesagt, es sei alles in Ordnung. Trotzdem: Ab dem Moment hatte ich im Prinzip weiche Knie. Als ich nach der Pause nach und nach erfahren habe, was passiert war, war das ein Schock. Es machte Sinn, weiterzuspielen, damit keine Panik entsteht und da man nicht wusste, ob Attentäter in Stadionnähe sind.



Furchterregend.

Es gab eine Situation nach Schlusspfiff, als Panik um mich herum herrschte, weil sich herumgesprochen hatte, dass auf den Gängen Männer mit Maschinengewehren wären, die auf die Menschen schießen. Es stimmte nicht! Aber die Leute sind fluchtartig über die Balustraden gesprungen, zwei Meter tief! Ich habe selber geschaut, wie ich wegkommen könnte, wenn was passiert. Diese Erlebnisse wirken bis heute nach. In jedem Stadion schaue ich mir die Sicherheitsvorkehrungen an. Leider ist diese Gefährdung für alle in gewissem Maß Alltag geworden.