AZ: Herr Petri, laut BR-Recherche sind Millionen Gesundheitsdaten im Netz gelandet. Das Problem sind ungeschützte Server, auf denen vor allem Bilder gespeichert wurden. Was steckt dahinter?

THOMAS PETRI: Vor allem Arztpraxen, aber auch Kliniken verwenden bestimmte externe Archivierungsfunktionen. Das tun sie, weil die Bildgebung, etwa von Computertomographen, wahnsinnig viel Speicherkapazität kostet – das kann ein normaler PC nicht leisten. Es werden also im Prinzip Softwarelösungen gekauft oder gemietet und die entsprechenden Daten werden dann ausgelagert – allerdings, so scheint es hier zu sein, ohne dass diese ausreichend gesichert wurden.