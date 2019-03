Wann waren Sie zum letzten Mal mit dem Junior beim Skifahren?

NEUREUTHER: Am vergangenen Mittwoch waren wir noch zusammen beim Langlaufen. Aber beim Skifahren? Letztes Jahr nicht wegen dem Kreuzbandriss, dieses Jahr auch noch nicht. Aber im nächsten Jahr dann, wieder ein bisschen korrigieren. . .

Wie geht nun das Leben des Ex-Rennläufers Felix Neureuther weiter? Erst mal die Füße hoch?

NEUREUTHER: Der hat viel zu tun! Kinder-Camp, Presse-Camp, Schul-Camp, am Donnerstag muss er nach Hamburg. Da gehen sie mit einem Zahnarzt-Mobil in die sozialen Brennpunkte der Stadt, zu Leuten, die auf der Straße leben. Auf der Reeperbahn war er mit so einem Projekt für Obdachlose auch schon, kurz nach der WM in Are. Es ist ganz gut, wenn du dann sowas siehst.

MITTERMAIER: Da kam er ganz beeindruckt nach Hause und hat gesagt: „Du, da geht’s uns schon sehr gut.“ Das ist wichtig, das tut gut, wenn man zwischendrin mal wieder so was sieht. Aber er ist eh bodenständig. Der Felix braucht nicht viel.

Andere Leute würden an seiner Stelle jetzt mal einen äußerst ausgiebigen Urlaub nehmen.

MITTERMAIER: Ich glaube, er kommt gar nicht dazu.

NEUREUTHER: Vor Ende Mai ist da keine Zeit. Aber das ist wichtig. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und weißt am nächsten Tag nicht, was du tun sollst.