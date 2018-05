AZ-Interview mit Richard Mergner Neuer BN-Chef: "Wir haben kein zweites Bayern im Kofferraum"

Was ist aus Ihrer Sicht die größte Bedrohung für Umwelt und Natur in Bayern?

Wir haben zwei riesige Herausforderungen: die Klimakrise, die wir mit dem wärmsten April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erleben. Wir müssen den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen auf allen Ebenen drastisch verringern. Zum Zweiten haben wir einen Raubbau an unserer knappsten Ressource: am fruchtbaren Boden und an der freien Landschaft. Wir haben kein zweites Bayern im Kofferraum. Mittelfristig darf nicht mehr verbaut werden als an anderer Stelle der Natur zurückgeführt wird.

Hier gibt's alle Bayern-Meldungen