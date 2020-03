Was kann ich beim Spazieren noch beachten?

Unbedingt Sonnenlicht an die Haut lassen. Gut, das Wetter ist schlechter, aber Sonnenlicht kommt ja noch durch. Lieber frieren wir mal ein bisserl an den Armen, aber dafür kommt ein bisserl Sonne, also Vitamin D, an die Haut. Wir müssen uns einfach bewusster um unsere Grundbedürfnisse kümmern in dieser Situation.

Sonne und Bewegung gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen

Was gehört zu diesen Grundbedürfnissen?

Dazu zählen eben Sonne und auch Bewegung, auch innerhalb der eigenen Wohnung. Ich weiß, mit vielen Leuten auf engem Raum wird das schwer.

Haben Sie einen Tipp, wie man die Ausgangsbeschränkung in so einer Situation praktisch angeht?

Ich plädiere dafür, klare Regeln aufzustellen. Dass es etwa ein Zimmer gibt, das als Erholungsraum dient. Das jeder mal alleine benutzen darf. Dort kann der eine seine Musik hören, der andere einfach mal durchschnaufen. Das braucht es jetzt.

In China soll ja die Scheidungsrate gestiegen sein.

Wichtig ist, dass man sich zusammensetzt und Abmachungen trifft, damit jeder die Balance zwischen Nähe und Distanz findet. Das ist mir als Psychotherapeut natürlich immer wichtig.

Das heißt, es geht jetzt viel ums Miteinanderreden?

Ja, über Bedürfnisse und auch über die Ängste an sich in dieser Situation. Keiner muss den Starken markieren, den Ruhepol – der dann irgendwann explodiert, weil er alles in sich hineinfrisst. Man muss sagen können: Mir wird das zu viel, ich packe es gerade nicht mehr. Dazu kommt: Bislang haben viele die Ängste weggeschoben, ignoriert oder in Verschwörungstheorien aufgelöst. Jetzt ist aber wichtig zu akzeptieren: Wir haben doch alle Angst – auch ich. Es geht schließlich um etwas, was diese Generation so noch nie erlebt hat.

Kann man zu viel über die Corona-Krise sprechen?

Auch hier geht es um eine gesunde Balance. Man muss in der Situation natürlich auch mal dem Partner eine Pause gönnen oder sich selbst auf andere Gedanken bringen. Jetzt ist es wichtiger denn je, zu sagen, was man braucht und sich Pausen zu schaffen, sowohl räumlich als auch inhaltlich.

Wie geht das?

Indem man sagt, jetzt reden wir mal nicht über die Sorgen, sondern tun so, als wäre das ein normaler Abend.

Und soll dann an so einem normalen Abend auch gekuschelt werden? RKI-Präsident Lothar Wieler sagt ja, man soll auch innerhalb der Familie Abstand halten.

Ja, ich bin selbst Arzt und muss daher diese grundsätzliche Empfehlung für den eigenen Haushalt unterstützen, aber als Psychotherapeut und Psychiater sage ich: Dann würde es seelisch wirklich haarig – und es ist auch kaum praktikabel. Da sollte man lieber auf seine Psyche schauen und darauf, dass der Oxytocinspiegel hoch bleibt. Das Kuschelhormon verschafft uns viel Ruhe und fährt unser Angstsystem runter. Das wird durch Berührungen ausgelöst und das ist momentan sehr wichtig. Zur Problematik des Kontakts mit den älteren oder anderweitig einem höheren Risiko ausgesetzten Familienangehörigen muss ich als Arzt schweren Herzens das strikte körperliche Kontaktverbot unterstreichen.

Was machen dann Menschen, die alleine wohnen?

Die wärmen ihr Kuscheltier auf. Das ist kein Witz, ich verordne meinen Patienten, etwa welchen mit posttraumatischer Belastung, sehr gerne ein Kuscheltier zum Einschlafen. Auch sich selbst zu umarmen, ist erlaubt. Damit kann man das Gehirn überlisten. Und natürlich Video-Kontakte und dergleichen, um zumindest auf der optisch-akustischen Ebene das Gefühl von Bindung herzustellen.

Können Sie der Situation etwas Gutes abgewinnen?

Die Welt danach wird eine andere sein. Man bekommt die Chance, selbstverständlich gewordene Werte mehr zu schätzen. Es wird danach vermutlich ein Anpacken geben, ein kollektives Bewusstsein, das Land wieder aufzubauen und sich des Lebens zu freuen. Das kann auch alles ein sehr positives Ende nehmen.

