Ist Lügen immer nur schlecht? Oder gibt es Situationen, in denen es sogar moralisch richtig ist, zu lügen?

Zunächst muss man sagen, dass Kommunikation stets darauf verweist, dass das, was jemand sagt, nicht identisch damit ist, was der Sprecher meint oder denkt. Es ist vielleicht sogar eine evolutionäre Errungenschaft, dass wir etwas sagen können, was in unserem Kopf ganz anders aussieht. Freiheit, auch die Freiheit der Gedanken, geht auf denselben Mechanismus zurück, der auch das Lügen ermöglicht. Im Übrigen würden wir an soziale Grenzen stoßen, wenn wir stets sagen würden, was wir vom Anderen denken, wie wir sein Handeln einschätzen, sein Äußeres oder auch nur, dass er oder sie da ist. Dass wir das für uns behalten und im Alltag womöglich das Gegenteil behaupten, ist ein geradezu lebenswichtiger sozialer Schmierstoff. Probleme bekommen wir sicher, wenn das permanent mit Personen stattfindet, mit denen wir zusammenleben oder wenn unser Handeln oder unsere Gesten nicht zu dem passen, was wir sagen. Vielleicht ist das bessere Wort für diese Art von kleinen Lügen Takt. Wer taktvoll ist, beschönigt die Situation zugunsten des Gegenübers.