Hätten Sie tatsächlich jemanden zur Leiche geführt?

Nein, das war nie beabsichtigt. Die Reaktion ist immer die gleiche: Wenn man Menschen damit konfrontiert, dass ein tragisches Ereignis passiert ist, wenn man sie aus diesem Schutzraum rausholt, ist es ihnen hochgradig unangenehm. Sie merken dann, dass sie eine Grenze überschritten haben.

Warum verhalten sich Gaffer so?

Das ist die reine Neugier. Das ist menschlich. Das gab es ja auch früher schon mit Löwen- und Gladiatorenkämpfen.

Es gibt immer mehr Gaffer

Gaffer gefährden Menschenleben ...

Ja. Unsere vorrangige Aufgabe ist es ja eigentlich, den Verkehr wieder zum Fließen zu bringen. Aber durch das Gaffen entstehen Staus und am Ende fährt vielleicht wieder einer auf und verursacht einen neuen Unfall. Ich war selbst schon dabei, als drei tote Kinder aus einem Auto geholt wurden. Das möchte ich nicht noch einmal erleben.

Gibt es immer mehr Gaffer?

Ja, leider. Das ist der Fluch der heutigen Kommunikation. Ich bin seit 35 Jahren bei der Polizei und im zwölften Jahr bei der Autobahnpolizei. Mit den technischen Entwicklungen ist es schlimmer geworden. Wenn ein Bus mit einer Reisegruppe an einer Unfallstelle vorbeifährt, filmen alle. Als wäre es eine touristische Veranstaltung! Man fragt sich, machen die sich klar, was sie selbst in solch einer Situation empfinden würden?

Es kommt immer wieder vor, dass wir es nicht einmal mehr schaffen, die Angehörigen zu verständigen. Sie erfahren es zuerst über die Sozialen Medien, weil dort Unfallbilder verbreitet werden. Die Menschen erkennen dann das Auto ihres Sohnes, ihrer Tochter ... In den vergangenen Tagen haben sich bei mir Menschen gemeldet, die selbst erlebt haben, dass sie verletzt fotografiert oder gefilmt wurden. Das hat die Situation für sie massiv verschlimmert. Man möchte den Schaulustigen zurufen: Rebootet Euch, Leute! Das ist kein Spiel da draußen. Das ist bitterere Realität!

Was fordern Sie von der Politik?

Eine einheitliche Regelung der Rettungsgasse wäre wünschenswert. Bislang haben überhaupt erst sieben Länder solch eine Regelung. Auch muss geahndet werden können, wenn jemand unberechtigt eine Rettungsgasse befährt. Und wir müssen bei Straftaten Smartphones und Tablets für mehrere Wochen beschlagnahmen dürfen, um den Gaffern einen Denkzettel zu verpassen.

