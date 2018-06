Inger Nilsson: Deshalb würden sich Zlatan und Pippi so gut verstehen

Warum wird Ibrahimovic so verehrt in Schweden?

Weil er ein unglaublicher Charakter mit einer einzigartigen Persönlichkeit ist. Mit ihm wurde es nie langweilig. Ich kenne vom Namen her keinen aktuellen schwedischen Nationalspieler. Aber Zlatan kennt jedes Kind. Er sprach ja von sich selber auch oft in der dritten Person. "Zlatan findet das nicht gut", sagte er etwa. Der Unterhaltungswert war enorm. Und er hat ja eine extrem schwere Kindheit gehabt, er ist sein ganzes Leben ein gewaltiger Kämpfer gewesen, das imponiert mir. Ich würde ihn liebend gerne mal treffen.

Zlatan und Pippi hätten sich sicher bestens verstanden.

Da bin ich mir sicher. Beide sind ja Rebellen, die ihren Weg gehen, aber das Herz am rechten Fleck haben. Die beiden in einer Mannschaft, das wäre sensationell, das hätte die Welt noch nicht gesehen.

Und dann treten Sie für das Taka-Tuka-Land an, die fiktive Insel, auf der eine von Pippis berühmtesten Geschichten stattfindet.

(lacht) Wunderbar, das wäre grandios. Weltmeister wird dann das Taka-Tuka-Land.

Sie hatten das Privileg, Astrid Lindgren, die Autorin der Pippi-Langstrumpf-Kinderbücher, kennenzulernen. Wie war Sie zu Ihnen, der Darstellerin von Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump?

Sie war eine sehr interessante Frau. Die Menschen haben immer eine völlig falsche Vorstellung von ihr. Sie glauben, dass sie dieser Großmutter-Typ war, der stets irgendwelche Geschichten erzählt hat. In Wirklichkeit haben wir über alles geredet, über die Dinge, die in der Welt vorgehen, sie hat einen aufgebaut und Mut gemacht. Wir haben uns sehr gut verstanden – bis zu Ihrem Tode.

Im Januar 2002.

Genau, wir waren immer in Kontakt. Sie war zwar nicht die Person, die mich für die Rolle ausgewählt hat, aber als sie mich gesehen hat, hat sie herzhaft „Ja!“ gesagt, das war eine große Ehre für mich.

War die Rolle für Sie, die Sie zu einem weltweiten Kinderstar gemacht hat, Segen oder Fluch? Es wird im Fußball viel über den Druck geredet, dem die Spieler ausgesetzt sind.

Ich verstehe die Diskussion, aber ich kann nur sagen: Ich weiß nicht, wie es ist, unbekannt zu sein. Ich stand immer im Rampenlicht. Man arrangiert sich. Ich will die Rolle als Segen sehen, sie hat mir vieles ermöglicht. Aber natürlich hatte man viele Neider, gerade unter Produzenten und Schauspielern. Da war so eine Stimmung, wenn ich kam, dass man mir das Gefühl am Set gab: "Was willst du hier? Du hattest deinen Moment, du hast schon allen Ruhm der Welt. Jetzt sind wir dran." Aber das gehört wohl dazu, ich empfinde Pippi heute wirklich als Segen für mich. Es war nicht so, dass ich eine Postkarte erhalten habe, auf der stand: "Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Hauptpreis in unserer Lotterie gewonnen, Sie werden Darstellerin von Pippi Langstrumpf!" Ich musste hart dafür arbeiten.

