Strack: "Der Humor darf nicht verloren gehen"

Woher nimmt man diese Geduld?

Aus einer möglichst positiven Einstellung. Es geht um ein sehr liebevolles Entgegenkommen.

Welche Rolle spielt für Sie dabei der Glaube?

Der hat schon immer eine große Rolle gespielt. Aus dem Glauben nehme ich den Grundsatz, "Ja" zu sagen, auch wenn es schwer wird.

Hat Ihr Glauben sich mit der Krankheit verändert?

Mein Glaube hat sich nicht verändert. Wir haben vielleicht mehr gebetet als vorher, um Geduld, Gelassenheit und die Kraft, um mit der Krankheit umzugehen. Und der Humor darf nicht verloren gehen.

Was gibt es da für humorvolle Momente?

Wie im Leben sonst auch sind das viele kleine Momente. Missverständnisse und auch Aha-Erlebnisse.

Strack: "Es ist wichtig, zu lernen"

Können Sie sich an ein Aha-Erlebnis erinnern?

So aus dem Stand nicht. Diese Momente finden immer wieder im Alltag statt. Dinge, die einem vorher selbstverständlich vorkommen, bekommen dann eine Bedeutung. Beispielsweise, wenn meine Frau plötzlich einen Baum an einem alten Spazierweg erkannt hat oder andere helle Momente.

Wie war der Umgang damit in Ihrer Familie?

Abwartend, fragend, ungläubig und zunehmend akzeptierend.

Was würden Sie sich wünschen, das über die Krankheit Demenz verstanden wird?

Es ist wichtig, zu lernen. Jeder verbindet etwas damit, auch Ängste. Wer hätte gedacht, dass dieses Schicksal uns ereilen würde? Es gibt verschiedene Formen der Demenz, bei der Alzheimer-Demenz gehen eben zunehmend die Sinnzusammenhänge verloren. Die Bezugspersonen müssen dann verstehen lernen, dass die Betroffenen ihren eigenen Weg gehen, der für uns intellektuell nicht nachvollziehbar ist. Man braucht Geduld.

Strack: "Sie hat den Umzug gut gemeistert"

Man muss irgendwann auch Entscheidungen für die betroffene Person treffen – beispielsweise bei der Unterbringung in einem Heim.

Wie lange jemand zuhause bleiben kann, welche Hilfe nötig ist, diese Fragen stellen sich in jedem Haus, in dem diese Krankheit einkehrt. Das war eine Entscheidung, die ich auf mich nehmen musste. Dann stellt man sich auch die Frage nach dem Richtig und dem Falsch. Trifft man die Entscheidung, bleibt nur zu hoffen, dass sie richtig ist.

Wie haben Sie versucht, es Ihrer Frau leichter zu machen?

Schrittweise. Wir hatten zuerst Hilfe im Haus, später gibt es dann auch die Möglichkeit der Kurzzeitpflege. Die Plätze in Pflegeheimen sind ja auch nicht gerade breit gestreut, als uns einer angeboten wurde, haben wir uns dann natürlich gefreut.

Sie sagen "Wir" – wie ging es Ihrer Frau damit?

Ja, wenn man das wüsste. Es ging ihr jedenfalls nicht schlecht, sie hat den Umzug auch gut gemeistert. Und natürlich besuche ich sie regelmäßig – unsere Beziehung ist ja noch vorhanden.

Wo spüren Sie Ihre Beziehung heute noch?

Einfach im Zusammensein.

Haben Sie noch vor etwas Angst?

Nein. Ich habe keine Angst. Ich habe eine Grundeinstellung des Vertrauens und bleibe positiv.

_________________________________________________

Die VHS veranstaltet am kommenden Montag, 3. Februar, ein Podiumsgespräch mit dem Titel "Gegen das Vergessen: Demenz und Alzheimer-Demenz". Auch Pfarrer Strack wird anwesend sein, außerdem Prof. Dr. Janine Diehl-Schmid, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Beginn ist um 19 Uhr, Einsteinstraße 28. Anmeldung unter der Kurs-Nr. J340020, www.mvhs.de

