Werben Sie neue Helfer?

Das ist schwer. Dabei müsste es Rentner geben, die eine kleine Aufgabe suchen. Es muss nicht jeden Tag sein. Interessenten wenden sich gerne an die Polizei, die nächste Grundschule oder an das KVR. Schön ist: Die Schüler sind sehr süß zu mir – und die Eltern sind so dankbar.

Zahl der Schulwegunfälle steigt

Alles ist fremd und aufregend, wenn im September Erstklässler mit der Schule beginnen. In Bayern steigt die Zahl der Schulwegunfälle (um 3,7 Prozent auf 707 im Jahr 2018). Deshalb appelliert das Innenministerium an Familien in München „besonders achtsam zu sein“: Eltern sollten bereits jetzt den Schulweg mit ihren Kindern trainieren.

Noch Mitte der 70er Jahre verunglückten in Bayern rund 35 Schulkinder im Jahr tödlich. 2015 und 2016 starben keine Schüler. 2018 stieg die Zahl der getöteten Schulkinder auf vier.

