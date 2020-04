AZ: Herr Professor Kääb, Ihre Fachrichtung ist die Kardiologie, Sie sind Herzspezialist. In diesen Wochen kümmern Sie sich vor allem um die Covid-19-Patienten in Großhadern. Wie ist die Arbeit an der Corona-Front?

PROFESSOR STEFAN KÄÄB: Aufgrund der Notsituation wurden vor mehr als drei Wochen diverse Stationen, die sich für Isolationen eignen, in Stationen für Covid-Patienten umgewandelt. In unserem Fall war es die Privatstation der Kardiologie, die wir in einer beispiellosen Gemeinschaftsaktion mit Hilfe der Verwaltung und des Medizinisch-Technischen Dienstes umgerüstet haben.