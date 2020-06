Wie verkauft sich Ihr Produkt denn?

Kövary: In den USA haben wir bis jetzt die meisten Stückzahlen verkauft. Die Leute begegnen dort dem Thema viel offener als in Europa. Insgesamt konnten wir seit November 500 Stück verkaufen.

Mussten Sie Ralph Bremenkamp von dem Projekt überzeugen, hat er das Thema anfangs tabuisiert?

Kövary: Nein. Ralph sah sofort die Chance, etwas zu verändern. Er hatte gleich den Blick eines Designers auf das Thema.

Bremenkamp: Die Idee war sofort einleuchtend. Ich habe das Thema nicht tabuisiert, null.

Kövary: Wir hatten beide Darmprobleme in der Vergangenheit. Da waren die Voraussetzungen schon von Beginn an anders.

"stuul"-Erfinder: "Die Naturhaltung ist große Entlastung für den Darm"

Ich habe gehört, dass es mehr Darmbakterien als Gehirnzellen gibt.

Kövary: Das kann sein. Sie stehen jedenfalls in regelmäßigem Austausch. Verkürzt gesagt, können sie im Hirn wohl ihr Lieblingsessen bestellen. Ihre Rolle wird jedenfalls stark unterschätzt.

Bremenkamp: Es gibt übrigens einen Trend, dass Toiletten immer höher werden. Sehr kontraproduktiv für den menschlichen Körper. Da könnte unser stuul besonders hilfreich sein. Der Körper hat es halt so eingerichtet, dass der Darm im Sitzen und im Stehen nicht entleert wird. Nur in der Hockhaltung.

Kövary: Diese Naturhaltung ist eine große Entlastung für den Darm und vereinfacht die Angelegenheit.

Das Material von stuul sieht aus wie ein hochwertiges Armaturenbrett in einem fabrikneuen Auto.

Bremenkamp: Das wundert mich nicht. Es ist expandiertes Polypropylen. EPP.

Kövary: Zu 90 Prozent Luft. Zu 100 Prozent recycelbar. Unsere Kunden können uns irgendwann ihr altes Produkt zurückschicken und wir machen einen neuen stuul daraus.

Bremenkamp: Wahnsinnig leicht und stabil. Es verkratzt den Boden nicht, fühlt sich angenehm an, ist nie kalt. Das war uns sehr wichtig. Dieser Schaumstoff kann das alles. Er wird tatsächlich oft versteckt in Lkw-Stoßstangen oder Türverkleidungen. Zu Unrecht.

Münchner: "Leute kaufen stuul, wenn sie was Schönes im Bad möchten"

89 Euro, das ist ein vergleichsweise hoher Preis für 90 Prozent Luft.

Kövary: Das ist aber nur der erste Eindruck. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland mit deutschen Zulieferern. Das war uns wichtig. So lässt sich der Preis besser erklären. Wir wollten uns nicht vom Ausland abhängig machen.

Wie sieht die Zielgruppe aus?

Kövary: Wir haben uns preislich am oberen Ende einsortiert. Wir denken, dass wir da auch hingehören. Die Leute kaufen stuul, wenn sie auch etwas Schönes im Badezimmer stehen haben wollen. BREMENKAMP: Wir wollen gar nicht mit Billigprodukten konkurrieren.

Soll stuul eigentlich multifunktional sein, kann man die beiden Teile auch als Hocker nutzen?

Kövary: Nein. Wir haben stuul extra für diesen einen Zweck gebaut. Die beiden Teile haben je eine Neigung von fünf Grad. Das ist ergonomisch, für den Fuß die ideale Position.

Wozu die Mulde?

Bremenkamp: Um die zusammengesteckten Hocker greifen zu können. So kann man sie zugleich auch gut auseinanderziehen. Ist ihre Ehefrau, die Innenarchitektin, jetzt eigentlich glücklich mit dem Designerstück?

Kövary: Absolut zufrieden. Sie nutzt stuul auch regelmäßig. Es ist zur Gewohnheit geworden und vereinfacht den Stuhlgang enorm.

Bremenkamp: Jeder kann davon profitieren. In jedem Alter.

