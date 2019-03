Außerdem kann man problematische Inhalte auf den jeweiligen Seiten dem Anbieter melden. Und letztlich kann man auch zur Polizei gehen, die Strafanzeige erstatten kann. Das ist eine Ermessensfrage. Aber ich finde es wichtig, das nicht nur für sich im privaten Kämmerlein zu bearbeiten, sondern es auch zu melden.

Welche "Challenges" – also Mutproben – im Netz gefährden Kinder und Jugendliche?

Mutproben und kleinere Grenzüberschreitungen gehören zum Jugendalter dazu. Aber es gibt sogenannte "Challenges", die das bei weitem überschreiten – zum Beispiel die Suizid-Challenge "Blue Whale". Auch so ein merkwürdiger Mythos, bei dem man nicht weiß, ob sich wirklich schon Kinder etwas angetan haben. Oder Mutproben wie die "Tide Pod-Challenge", bei der man auf Waschmittel-Kapseln beißt. In den letzten Monaten war es aktuell, aus einem fahrenden Auto auszusteigen und nebenher zu tanzen. Letzten Sommer gab es diese "Challenge", bei der Jugendliche vom Hotelzimmer-Balkon aus in den Pool gesprungen sind. Dann gibt es Hunger- und Abnehm-"Challenges".

Wir lehnen so etwas ab. Es kann nachhaltig gesundheitsschädigend bis tödlich sein. Jugendliche meinen, wenn ich da jetzt mitmache, bin ich cool – aber das geht völlig in die falsche Richtung.

