Was genau ist ein Weinmarathon?

Man läuft an den Châteaus entlang und im Schloss gibt es dann jeweils einen Wein, einen kleinen Schluck zum Probieren, dazu einen Schluck Wasser. Im Gegensatz zu normalen Marathon-Läufen kommen hier alle an (lacht). Ist aber immer die offizielle Streckenlänge, 42 Kilometer. Wer da zu gute Zeiten läuft, hat den Lauf nicht genossen.

Marcus Radecker trainiert zwei bis drei Mal pro Woche

Man kann also sagen, Sie sind ein Genießer, auch beim Laufen?

So ist es, das kommt vom lateinamerikanischen Blut. Meine Mutter ist Argentinierin, dort bin ich auch geboren, in Buenos Aires, im Deutschen Krankenhaus, 1970.

Trainieren Sie eigentlich viel für den Lauf?

In letzter Zeit etwas häufiger. Ich gehe etwa zwei bis drei Mal pro Woche joggen.

Ihre Frau hat erzählt, dass Sie nicht auf die Zeit schauen und unterwegs Bilder schicken. Stimmt das?

Ja, absolut. Ich brauche immer um die fünf Stunden für die 42 Kilometer. Mein einziges Ziel ist, gesund zu bleiben und nicht der Letzte zu sein. Die Bilder schicke ich dann immer in die Whatsapp-Gruppe der Familie, wo sie auch mein Sohn (17) und meine Tochter (15) sehen können. Beide sind in Brasilien geboren. Portugiesisch haben sie zwar schon verlernt. Aber sie essen noch gerne brasilianisch, Reis und Bohnen vor allem.

Wie wird Ihre Münchner Marathon-Strecke am Dienstag aussehen?

An meinem Geburtstag werde ich um sechs Uhr morgens in Trudering loslaufen. Kreillerstraße, Prinzregentenstraße, Friedensengel, Flaucher, kurz vor dem Zoo drehe ich um, Richtung Norden bis Unterföhring, an der Isar entlang, da drehe ich wieder um Richtung Süden, bis zur Prinzregentenstraße, zurück Richtung Trudering.

Start und Ziel wird also vor meiner Haustüre sein. Gegen Mittag möchte ich wieder ankommen. Wie immer werde ich das genießen. Ich schätze es übrigens sehr, dass man in Deutschland noch hinaus darf. In vielen anderen Ländern ist das ja leider nicht mehr so, wie etwa in Spanien. Und selbstverständlich werde ich die vorgegebenen Abstandsregeln einhalten.

"Mein Ziel ist, die 100 vollzukriegen"

Haben Sie sich für den Lauf eigentlich irgendwo angemeldet?

Ja, bei "Social Distancing Run", von der Marathon Training Academy. Da laufen Menschen aus der ganzen Welt mit. Die Organisation wird mir dann eine Medaille zusenden.

Wie findet Ihre Frau das alles eigentlich?

Die glaubte mir nie, dass ich das schaffe, 50 Marathons zu laufen. Sie sagte: Aber nach dem 50. hörst du doch hoffentlich auf, oder? Aber mein Ziel ist, die 100 vollzukriegen. Der Boston-Marathon wäre ein großer Traum, aber dafür müsste ich zehn bis 15 Kilogramm abnehmen, um bessere Zeiten laufen zu können und mich zu qualifizieren.

