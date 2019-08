Normalerweise treffen sich die Mitglieder der Beobachtergruppe, einem Verein des Deutschen Museums, in der Oststernwarte des Gebäudes, um mit dem Teleskop aus dem frühen 20. Jahrhundert in den Himmel zu blicken. Dieser Tage aber sind sie auch draußen unterwegs, um die Sternschnuppen zu betrachten, die die Perseidenströme bis Ende August mit sich bringen. Die meisten Sternschnuppen sind in der Nacht auf den 13. August zu sehen.