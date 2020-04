Sie wollen alle Heimbewohner auf Corona testen lassen?

Ja. Nur so können wir die Situation in den Heimen in Schach halten. Unser Personal muss auch getestet werden, im Verdachtsfall sogar priorisiert innerhalb weniger Stunden. Auch das ist eine Forderung an die Staatsregierung.

Angenommen, ein Pfleger ist mit Corona infiziert – wie geht man dann vor?

Das ist eine gute Frage. Die Zuständigkeit liegt beim Gesundheitsamt des jeweiligen Landkreises, diese bezieht sich aber auf den Wohnort der jeweiligen Person. In einem Fall haben wir in einem Heim Mitarbeiter aus vier Landkreisen – und jedes Gesundheitsamt sagt etwas anderes: Du musst zu Hause bleiben, du kannst arbeiten, du musst eine Woche in Quarantäne, nein, du musst zwei Wochen in Quarantäne. Dieses Behördendurcheinander muss aufhören. Es muss eine Zuständigkeit pro Heim geben.

Wie hoch ist die Gefährdung für Rettungsdienstler, wenn sie nicht geschützt sind?

Wofür niemand etwas kann, ist natürlich die Situation, dass jemand transportiert wird, der nichts von einer Corona-Infektion weiß. Dann muss zurückverfolgt werden, in welchem Auto der gefahren wurde und die Mitarbeiter müssen in Quarantäne. Dadurch hatten wir schon einige Hundert Ausfälle in Bayern zu verzeichnen.

Das zweite Szenario sehe ich aber besonders kritisch: Menschen, die einen Verdacht auf Corona haben und Symptome zeigen, wollen dringend ins Krankenhaus, rufen bei der Leitstelle an und erzählen vom linksseitigen Herzschmerz, verschweigen aber, dass sie möglicherweise an Corona erkrankt sind. Dieses Szenario könnte man verhindern.

Gleiches gilt übrigens für unnötige Ausflüge in die Berge oder zu Seen, bei denen die Berg- und Wasserwacht retten müssen. Wir hatten bereits Bergrettungen von Corona-Patienten, die eigentlich in Quarantäne hätten sein müssen. Doch egal, ob Retter bewusst oder unbewusst einem Infektionsrisiko ausgesetzt werden, es gilt das gleiche wie in der Altenpflege: Nur durch wirksame Schutzausrüstung kann das Risiko minimiert werden.

