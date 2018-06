Was sind die wichtigsten Baustellen Italiens, an denen unbedingt etwas passieren muss?

In meinen Augen sind die zwei wichtigsten Punkte eine höhere Prozent-Hürde für ein stabileres Parlament und die Italiener müssen diese gewaltige Staatsverschuldung in den Griff bekommen.

Die Wirtschaft hat sehr sensibel auf die politische Hängepartie in der vergangenen Woche reagiert. Es wird eine neue Euro-Krise befürchtet.

Die Gefahr besteht. Aber die Italiener gehören trotzdem zum G7-Gipfel, sie sind trotz allem eine wichtige Volkswirtschaft, die drittgrößte der Euro-Zone. Es gibt durchaus viel Eigeninitiative, viel Mittelstand. Sie können das schaffen, positive Anzeichen gibt es.

Eine Festanstellung für Jugendliche? Utopisch!

Ein großes Problem für das Land sind die ankommenden Flüchtlinge übers Mittelmeer. Was hat das mit Italien gemacht?

Das ist ein Grund für den Erfolg der Lega. Die Italiener stehen seit Jahren in der ersten Reihe. Doch das ist kein italienisches Problem, sondern ein europäisches. Europa muss hier Solidarität mit den Italienern, Griechen, Spaniern und Türken zeigen und die Ursachen für Flucht bekämpfen. Wenn ich als USA-Korrespondent eins gelernt habe an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, ist es das: Man kann zehn Meter hohe Mauern bauen, sie werden elf Meter hohe Leitern finden. Die Leute kommen nicht, weil Deutschland so toll oder weil Europa so schön ist. Sie kommen, weil das, wovor sie fliehen, so schrecklich ist und sie nichts zu verlieren haben. Sie denken: Entweder ich sterbe in meiner Heimat oder ich versuche zumindest, zu entkommen.

Europa sollte mehr zusammenhalten. Dabei haben viele Italiener die eurokritischen Parteien gewählt. Wie stehen die Italiener denn nun wirklich zu Europa?

Mir ist aufgefallen, dass es dort kaum ein öffentliches Gebäude gibt, an dem nicht die Tricolore hängt und daneben die Europa-Flagge. Europa wird sehr hervorgehoben und auch sichtbar gemacht. Ich glaube, dass es an sich eine große Akzeptanz gibt. Die Wähler der Fünf Sterne und Lega sind in meinen Augen nicht wirklich gegen Europa. Vielmehr sind sie gegen das Verwischen. Sie wollen eine italienische Identität innerhalb eines europäischen Umfelds haben.

Was wünschen Sie dem Land für die Zukunft?

Dass die Wirtschaft mehr anzieht, und mehr Jugendliche Arbeit finden. Die Jugendarbeitslosigkeit ist ein riesiges Problem. Eine Festanstellung ist utopisch, außer man hat Beziehungen. Der nächsten Generation wünsche ich, dass sie mehr Chancen und Aussichten hat. Ich glaube, dass diese Perspektivlosigkeit auch dazu führt, dass die Italiener viel weniger Kinder bekommen. Ich höre oft von Freunden und Bekannten, dass sie nur ein Kind haben, weil sie so schon nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Dabei ist Italien doch so kinder- und familienfreundlich. Wenn so ein Land eine der niedrigsten Geburtenquoten in Europa hat, ist das schon ein Zeichen.

Wenn Sie es sich aussuchen könnten, würden Sie gern Donald Trump interviewen – und den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella. Was würden Sie ihn aktuell fragen?

Ob die Personalie des euro-kritischen Paolo Savona als Finanzminister, an der Mattarella die Regierung ja zunächst platzen ließ, wirklich den Unterschied zwischen Ja und Nein zu dieser Regierungskoalition ausmacht? Denn die Grundausrichtung der beiden Parteien ist unverändert und Savona ist ja weiterhin im Kabinett – und das ausgerechnet jetzt als Minister für EU-Angelegenheiten...

