Was meinen Sie?

Dass wir die Ramadan-Atmosphäre in der Familie intensiver denn je erleben. Erleben müssen. Dass die Familienmitglieder zusammen das Iftar-Essen zum Fastenbrechen nach Sonnenuntergang vorbereiten, zusammen den Koran rezitieren, zusammen das Nachtgebet verrichten – all das, was im Ramadan üblicherweise in der Gemeinschaft stattfindet. Das tut der Familie gut. Hinzukommt, dass wir womöglich zum ersten Mal in der Geschichte einen Koranvers tatsächlich umsetzen werden. Gott sagt: Macht Eure Häuser zu Stätten der Anbetung!